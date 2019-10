Cidades Local de prova do Enem será divulgado a partir do dia 16 As provas serão aplicadas nos dois primeiros domingo no mês de novembro, nos dias 3 e 10

Os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão consultar, a partir do dia 16, o local onde farão o exame este ano. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. O local de prova está no Cartão de Confirmação da Inscrição, que poderá ser consultado na Página do Participante, na internet, ou pelo aplicativo do Enem, disponível p...