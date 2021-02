Cidades Lobby pró-Sputnik trava, e União Química enfrenta resistência a uso emergencial e produção de vacina Segundo a Anvisa, farmacêutica brasileira não apresentou documentos para garantir imunizante russo contra a Covid-19

Mesmo com todo o lobby político, a aquisição da vacina Sputnik contra a Covid-19, apresentada como parte dos planos do Ministério da Saúde para imunizar toda a população até o fim deste ano, ainda é vista como distante pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A agência afirma que faltam documentos básicos para a autorização do uso emergencial do imu...