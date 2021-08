Cidades Lixo sufoca córregos de Goiânia A estiagem revela o descuido da população com os mananciais de Goiânia. Cerca de 400 quilos de poluentes são retirados todos os dias dos leitos dos cursos d’água

É nesta época do ano, quando a estiagem se intensifica no Centro-Oeste, que conseguimos ter uma ideia do quanto nossos mananciais são maltratados. Nas áreas urbanas o problema é ainda mais evidente porque ficam visíveis nos leitos toda espécie de resíduo sólido que, sem destinação adequada, tornam-se poluentes. A falta de consciência e de educação ambiental amplia os custo...