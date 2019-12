Cidades Livro de professor da PUC Goiás sobre diplomacia na Amazônia ganha prêmio de universidade portuguesa Segundo o blog de Giuliana Miranda, o livro analisa as necessidades e obstáculos para uma diplomacia “pan-amazônica”

O livro “A Institucionalização da Pan-Amazônia”, do professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), Paulo Henrique Faria Nunes foi escolhido com unanimidade como vencedor do novo prêmio da Universidade do Algarve, no sul de Portugal. A obra vencedora recebe 10 mil euros, o que corresponde a cerca de R$ 45,6 mil. Segundo o blog de Giuliana Mirand...