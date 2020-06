Cidades Live nesta segunda-feira (8) aborda Judicialização da Saúde em tempos de pandemia O evento é uma realização da Escola Judicial de Goiás (Ejug) vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Nesta segunda-feira (8), a partir das 17 horas, a Escola Judicial de Goiás (Ejug) realiza mais uma live, a quarta de sua programação, para discutir a Judicialização da Saúde em tempos de pandemia. O debate virtual terá a participação do juiz Eduardo Perez Oliveira, que também é coordenador do Comitê Estadual da Saúde e gestor do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (...