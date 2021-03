Cidades Lira questiona descompasso entre doses recebidas e aplicadas por estados e municípios Presidente da Câmara chamou atenção ao questionar o motivo pelo qual houve 34 milhões de doses da vacina distribuídas e somente 18 milhões aplicadas

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), questionou nesta quarta-feira (31) a disparidade entre o número de doses enviadas a estados e municípios e a quantidade de imunizados no país, embora tenha ressaltado não suspeitar de má fé no descompasso. Lira falou ao final de reunião do comitê nacional anunciado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem p...