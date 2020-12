Cidades Linha de frente espera por 2ª onda da Covid-19 em Goiás No Estado, previsão do secretário de saúde é de aumento de casos de coronavírus em janeiro de 2021, mas profissionais que atuam desde início acreditam que repique será menor

Depois de 268 dias desde que a pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2) foi declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Goiás começa se preparar para uma possível segunda onda de Covid-19. No Estado, a previsão do secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, é de que o novo aumento de casos de infecção comece nos primeiros dias de janeiro. Para os profissionais de saúde que es...