Cidades Linhão de abastecimento de água para Aparecida de Goiânia só deve ficar pronto em 2021 Saneago inicia processo de licitação para a construção de adutora de 13 km para abastecer parte da região sul e central de Aparecida. Obra também poderá melhorar o serviço em Goiânia

Pela previsão inicial, a obra que levará água do Sistema Mauro Borges para Aparecida de Goiânia deveria ficar pronta este ano. No entanto, com edital de licitação anunciado nesta semana pela Saneamento de Goiás S/A (Saneago), o chamado Linhão Central só será entregue, no melhor dos cenários, em 2021. Já a universalização do abastecimento na cidade, a segunda mais populosa d...