O km 45 da BR-020 em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, deve ser interditado, na manhã desta sexta-feira (26). O motivo do bloqueio é para terminar a limpeza da pista por conta de um derramamento de gasolina provocado por um acidente que aconteceu no início da noite de ontem (25). Parte do trabalho já foi finalizada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também...