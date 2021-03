Cidades Limite para suspensão da CNH será de 40 de pontos a partir de abril Atualmente, os motoristas que atingem a marca dos 20 pontos, em um período de 12 meses, entram em processo de suspensão da carteira de habilitação

As regras que configuram a suspensão do direito de dirigir sofrerão mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a partir de abril deste ano. Atualmente, os motoristas que atingem a marca dos 20 pontos, em um período de 12 meses, entrem em processo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Com as novas regras, serão 40 pontos em 12 meses para q...