Cidades Liminar permite transferência de urso do ZooGyn para santuário Desembargador Sebastião Fleury deferiu, na sexta-feira (14), pedido do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal para a soltura de Robinho, que habita parque de Goiânia desde seu nascimento, há mais de 16 anos. Paço vai recorrer

O urso pardo Robinho, com mais de 16 anos, poderá ser transferido do Parque Zoológico de Goiânia (ZooGyn) para o Santuário Rancho dos Gnomos, na cidade de Joanópolis, localizada no Estado de São Paulo. A organização não-governamental, Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, obteve em seu favor uma decisão liminar, dada na sexta-feira (14), pelo desembargador Sebastião L...