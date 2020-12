Cidades Liminar obriga suspensão de cobrança de IPTU de imóveis arrendados no Minha Casa Minha Vida Defensoria Pública do Estado de Goiás conseguiu decisão para evitar que pessoas que acionaram modalidade de arrendamento para aquisição de imóvel tenham que pagar o imposto, seguindo entendimento do Supremo Tribunal Federal

Pessoas que acionaram a modalidade de arrendamento para conseguir uma moradia no Programa Minha Casa, Minha Vida serão beneficiados com a suspensão da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Liminar concedida pela justiça depois de pedido feito pela Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE) prevê que o benefício seja imediato, mas a prefeitura ainda p...