Cidades Liminar mantém servidores públicos do Estado que não tomaram 2ª dose em regime de teletrabalho Decisão da Justiça suspende decreto estadual que determinou regresso dos trabalhadores ao trabalho presencial

Os funcionários públicos do Estado que não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 podem continuar em regime de teletrabalho ou no regime de Desocupação Funcional por Calamidade Pública, com exceção para modalidades inviáveis. A nova liminar foi concedida na noite da última segunda-feira, 9, e suspende os efeitos do art. 3º, do Decreto 9.914/2021, p...