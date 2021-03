Cidades Liminar autoriza retomada de obras da construção civil em Goiânia A Ademi-GO e suas associadas foram incluídas como serviço essencial

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO) entrou com pedido de retomada das atividades da construção civil privada de Goiânia. A liminar com a decisão favorável ao setor foi assinada nesta terça-feira (16), pela Juíza Patrícia Machado Carrijo, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Registros Públicos da Comarca da Goiânia. A magist...