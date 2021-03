Cidades Liminar autoriza restaurantes de shoppings de Goiânia a funcionar em sistema delivery Decisão autoriza estabelecimentos que vendem produtos alimentícios na modalidade delivery, take away e drive trhu

Uma liminar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) autoriza o funcionamento dos estabelecimentos que vendem produtos alimentícios em shoppings centeres, centros comerciais e galerias na modalidade delivery, take away e drive trhu. A decisão, em mandado de segurança, foi concedida durante plantão do judiciário, neste domingo (21). Na decisão, o juiz...