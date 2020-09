Cidades Licitação para operar BRT em Goiânia segue parada Obras do corredor exclusivo estão perto do fim, mas Prefeitura ainda não sabe qual empresa vai explorar o serviço

A Prefeitura de Goiânia ainda não sabe como e quem vai operar as linhas do corredor exclusivo de transporte coletivo BRT Norte-Sul. Há um mês e meio para finalizar o prazo de entrega da obra, no fim de outubro, de acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO), a licitação para a contratação da empresa que ...