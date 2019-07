Cidades Licitação para obra de expansão da Saneago em Aparecida de Goiânia será aberta na sexta-feira (5) Construção feita no bairro Vila Oliveira visa a implantação de um conjunto de adutoras de água tratada para levar o recurso hídrico do sistema Mauro Borges, em Goiânia, para o município

Uma licitação para uma obra prevista no plano de expansão da Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago), em Aparecida de Goiânia, será aberta na próxima sexta-feira (5), às 14 horas. Trata-se da construção do Linhão Central – Trecho A no bairro Vila Oliveira, naquele município. O edital foi publicado na última sexta-feira (28), no Diário Oficial da União e no Diário O...