Cidades Liberados dois sentidos da Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia Vias foram bloqueadas para obras de saneamento da Saneago

Na noite desta quinta-feira (11) foram liberados os dois sentidos da Avenida Independência, no setor Serra Dourada 1ª Etapa, em Aparecida de Goiânia, próximo a um shopping, na região metropolitana da capital. As pistas ficaram bloqueadas durante todo o dia devido a obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município. O trânsito, na manhã desta ...