Cidades Liberado trecho da BR-153 em Estrela do Norte Pista cedeu após fortes chuvas que atingiram a região na última quinta-feira (12)

Foi completamente liberado, no final da noite de sexta-feira (13) o trecho da BR 153, em Estrela do Norte que havia sido interditado após parte da pista ceder durante as fortes chuvas da quinta-feira. O local, na altura do quilometro 132 passou por um serviço de recuperação do Departamento de Infraestrutura e Transportes (Dnit) que liberou o trafego após a conclusão dos tra...