Cidades Liberado tráfego sobre a Marginal Botafogo em Goiânia Parte superior da obra está pronta, mas ainda não há data para liberação de acessos do lado do Setor Nova Vila

A parte superior do Viaduto da Moda Regina Pimenta Peixoto Moura, na Avenida Leste-Oeste, entre a Rua 200, no Setor Nova Vila, e a Rua 74, no Setor Norte Ferroviário, já está liberada para tráfego. Desde a noite desta terça-feira (28) os veículos estão autorizados a passar por cima da Marginal Botafogo. A alça de acesso do lado do Setor Nova Vila ainda não tem data pa...