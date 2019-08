Cidades Liberado tráfego de veículos na antiga rotatória entre Goiânia e Aparecida Novo formato pretende beneficiar cerca de 100 mil condutores das duas cidades que passam por ali diariamente

O tráfego de veículos próximo ao Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, foi liberado no final da manhã desta sexta-feira (2). A rotatória foi retirada e no lugar instalado um cruzamento que interliga as Avenidas São Paulo, 4ª Radial, Rio Verde e Transbrasiliana. O novo formato pretende beneficiar cerca d...