Cidades Liberada licença ambiental para construção de ponte no Rio Araguaia Governador Ronaldo Caiado anunciou medida do Ministério do Meio Ambiente nas redes sociais. Dnit diz que licitação que falta será feita nos próximos dias. Ponte ligará Ribeirão Cascalheira (MT) ao distrito de Luís Alves.

O governador Ronaldo Caiado (DEM) usou sua conta no Twitter para anunciar a liberação da licença ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) para a construção da ponte sobre o Rio Araguaia que vai ligar a BR-080 entre São Miguel do Araguaia e Ribeirão Cascalheira (MT). A ponte - que será na altura do distrito de Luís Alves - é uma reivindicação antiga de moradores e...