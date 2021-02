Cidades Lewandowski pede gastos com cloroquina e autoriza acesso a email em investigação contra Pazuello Ministro também ordena identificação de responsáveis por aplicativo que sugeria remédio como tratamento para Covid

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta segunda-feira (15) o levantamento de informações sobre os gastos do governo federal com a aquisição e distribuição dos medicamentos cloroquina. Ele ordenou também que sejam identificados os responsáveis pelo TrateCov, aplicativo do Ministério da Saúde que sugeria cloroquina para t...