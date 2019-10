Cidades Lewandowski nega a 'Cérebro', líder do PCC, prisão próxima da família Francisco Tiago Augusto Bobo deve cumprir pena de 27 anos, um mês e sete dias por roubos qualificados e formação de quadrilha

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, negou a 'Cérebro', líder do PCC, a transferência para um presídio próximo de sua família. O ministro rejeitou o habeas corpus 174026, no qual a defesa de 'Cérebro' alegava o direito do apenado de cumprir pena em local próximo à sua residência. Lewandowski destacou os riscos da transferência para negar o pedido do chefe da...