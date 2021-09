Cidades Lewandowski determina que vacinação de adolescentes deve ser decidida por Estados e municípios Na semana passada, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que mães não deveriam levar "suas crianças" para vacinar "sem autorização da Anvisa" —embora a agência tenha mantido a orientação de uso da Pfizer em adolescentes

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski determinou nesta terça (21) que cabe a estados, municípios e Distrito Federal a decisão de promover a imunização de adolescentes maiores de 12 anos, desde que observadas as recomendações dos fabricantes das vacinas, da Anvisa e de autoridades médicas. A decisão ocorre no âmbito de Arguição de Descum...