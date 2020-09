Cidades Levantamento aponta que 80% são contra o retorno das aulas presenciais em Goiás Enquete conduzida pela Defensoria Pública de Goiás ouve cerca de 21 mil pessoas em todo o Estado

Oito em cada dez pessoas envolvidas com a comunidade escolar são contra o retorno das aulas presenciais. O dado foi aferido no maior levantamento sobre o tema realizado até agora em Goiás. Conduzido pela Defensoria Pública do Estado, a enquete ouviu cerca de 21 mil pessoas, entre pais, alunos, responsáveis pelos estudantes, professores e diretores de escolas, das redes p...