Cidades Lesões em criança de dois anos morta e vítima de abuso sexual são antigas, diz IML Investigações apontam que a mãe de vítima costumava deixar criança com o padrasto sozinho nos finais de semana e já teria sido informada sobre agressões físicas

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) constatou diversas lesões novas e antigas indicando tanto agressões físicas quanto sexuais no corpo de uma criança de dois anos que teria sido morta pelo padrasto de 17 anos, no Setor Eldorado Oeste, em Goiânia, na madrugada de domingo, dia 3. Segundo a Polícia Civil, no dia da morte, o adolescente acionou o Serviço de Atendimento M...