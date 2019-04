Vida Urbana Leitos do Hugol serão ocupados para desafogar Materno-Infantil Unidade tem 200 unidades de internação desativadas

Para reduzir a superlotação no Hospital Materno-Infantil (HMI), o governo estadual decidiu ativar 10 leitos de UTI e cerca de 35 leitos de enfermaria no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). A informação foi divulgada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) com exclusividade ao POPULAR na manhã desta segunda-feira (1º), durante live do program...