O decreto da Prefeitura de Goiânia, publicado no Diário Oficial do Município na tarde desta terça-feira (28), institui a Central de Fiscalização Covid-19. A medida tem como finalidade de intensificar as ações em estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços para coibir as atividades e condutas incompatíveis com o enfrentamento à pandemia na capital. Decretos municipais de Goiânia determinam novas regras para auxiliar no combate à pandemia do novo coronavírus na capital e valem a partir desta quarta-feira (29).

Leia os decretos 950 e 951 na íntegra: