Cidades Lei seca rigorosa em Cavalcante Cidade decidiu proibir consumo de bebidas alcoólicas em bares e nos espaços públicos, como praças e ruas, com medo de aumento de demanda por atendimento médico

O avanço dos casos de Covid-19 em Cavalcante, no que as autoridades já chamam de segunda onda da epidemia no Brasil, fez com que a prefeitura local adotasse uma versão da lei seca estadual ainda mais rigorosa, proibindo o consumo de bebidas alcoólicas em qualquer horário dentro de estabelecimentos como bares e restaurantes ou mesmo em espaços públicos como ruas, praç...