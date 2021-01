Cidades Lei Seca: Bares e restaurantes de Goiânia fecharão às 23 horas Lei Seca municipal, cujo decreto sai nesta quarta-feira (27), proibirá venda de bebidas alcóolicas em distribuidoras a partir das 20 horas. Media visa conter o avanço do coronavírus

Bares e restaurantes de Goiânia terão de fechar as portas a partir das 23 horas. A medida constará de decreto que a Prefeitura publicará ainda nesta quarta-feira (27), com objetivo de conter a disseminação do coronavírus (Sars-CoV-2). Além disso, o documento que será assinado pelo prefeito Rogério Cruz proibirá a música ao vivo nesses ambientes após as 20 horas – mesmo h...