Cidades Lei que reajusta salário dos servidores da educação em Goiás é sancionada Legislação também autoriza a criação do auxílio-aprimoramento continuado, no valor de R$ 500 para a categoria

Foi sancionada pelo governador Ronaldo Caiado a Lei n.º 21.085 que reajusta o vencimento dos professores, agentes administrativos educacionais e do pessoal contratado temporariamente da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). A legislação também autoriza a criação do auxílio-aprimoramento continuado no valor de R$ 500 para a categoria e deve ser pago a partir da folha d...