Lei que proíbe canudos plásticos no comércio de Goiânia é sancionada

O uso de canudos plásticos no comércio de Goiânia está proibido. O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), sancionou nesta sexta-feira (7/6) projeto de lei que foi aprovada na Câmara Municipal no mês passado que determina a substituição por canudos biodegradáveis ou recicláveis. A lei estabelece prazo de até 180 dias para que os estabelecimentos façam as adequações. Caso a lei ...