Lei passa a permitir presença de doulas durante partos, em Goiás

Foi sancionada em Goiás a lei que permite a presença de doulas durante partos no Estado, bem como o reconhecimento da atividade como essencial. O projeto é de autoria do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, e foi publicada na última quinta-feira (9) no Diário Oficial do Estado. O termo doula significa “mulher que serve”, e, apesar de não...