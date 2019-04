Vida Urbana Lei obriga hospitais e escolas a notificar casos de automutilação e tentativa de suicídio O texto foi publicado nesta segunda (29) no Diário Oficial da União

O presidente Jair Bolsonaro sancionou na sexta-feira, 26, uma lei que prevê a notificação compulsória de tentativas de suicídio e automutilação. Pela regra, estabelecimentos de saúde e escolas ficam obrigados a registrar os casos. As notificações deverão ser sigilosas. O texto foi publicado nesta segunda no Diário Oficial da União. No caso dos estabe...