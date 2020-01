Cidades Lei de Abuso de Autoridade faz Forças de Segurança de Goiás se adaptarem ao novo modelo Práticas antigas das forças policiais no Estado, como a forma de apresentação de presos à imprensa, passam por alteração para se cumprir legislação em vigor desde o dia 2

Presos escoltados por policiais armados, enfileirados com as mãos algemadas para trás e a cabeça erguida, enquanto são fotografados e filmados. Cenas como essa, tão comuns no cotidiano da cobertura policial pela imprensa, estão com os dias contados em Goiás. Portaria da Polícia Civil do Estado proíbe esse tipo de exposição desde o dia 2 de janeiro. A nova regra segue a, ...