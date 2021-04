Cidades Lei da telemedicina completa um ano ainda com desafios Um dos desafios é garantir a segurança de dados sigilosos de pacientes

No dia 16 de abril de 2020, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 13.989, aprovada pelo Congresso, e que autorizou a prática de telemedicina no país durante a crise sanitária da pandemia de covid-19. A legislação respondeu a uma demanda por atendimentos a distância no contexto da pandemia, em que autoridades de saúde orientaram reduzir o cont...