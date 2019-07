Cidades Legislativos em todo País buscam meios para regulamentar serviço

Diversos projetos de Lei já foram propostos em diferentes esferas do Poder Público sobre o aluguel por temporada. Em Goiânia, por exemplo, uma proposta que buscava regulamentar “a exploração de imóveis residenciais como meio de hospedagem remunerada” foi apresentada no mês de abril deste ano na Câmara Municipal. Em junho, o PL foi arquivado, assim como ocorreu com outro...