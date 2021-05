Cidades ‘Legado do meu pai é maior que qualquer picuinha’, diz filho de Washington Novaes Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) sancionou projeto de lei que retira homenagem ao jornalista e ambientalista

O filho do jornalista e ambientalista Washington Novaes, João Novaes, relatou ter recebido com tristeza a notícia de que o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), sancionou o projeto de lei que retira a homenagem feita ao seu pai em uma praça do Conjunto Vera Cruz 2. A decisão do gestor foi publicada em suplemento do Diário Municipal (DOM) dessa quarta-feira (12). “Como filho ainda enlutado, estou muito triste com essa lamentável decisão...