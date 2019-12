Cidades Leandro Karnal ministra palestra em Goiânia sobre diversidade e tolerância nas escolas O evento é gratuito, aberto ao público, mas é preciso fazer inscrição

Com o tema "Escola e o desafio da diversidade e da tolerância ativa", o historiador e escritor Leandro Karnal ministra palestra nesta terça-feira (10), às 19h30, no Oliveira’s Place, no Setor Bueno, em Goiânia. O evento é gratuito, com vagas limitadas, mas é preciso fazer inscrição aqui. Doutor pela USP e professor da Unicamp, Leandro vai debater sobre o exercício da c...