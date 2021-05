No mês em que completa 51 anos em Goiânia, a Legião da Boa Vontade (LBV), intensifica as ações sociais. Nesta quarta-feira (19), distribuiu 322 cestas de alimentos, 322 kits de higiene, 480 litros de leite e 120 cestas de verduras para famílias que estão passando por necessidades durante a pandemia, no Setor Rodoviário. A ação segue durante o mês de maio com a agenda de entregas em outros bairros da grande Goiânia.



No município, a instituição desenvolve o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), um trabalho voltado ao atendimento de crianças e adolescente de 6 a 15 anos que vivem em situação de vulnerabilidade social, através do desenvolvimento de atividades lúdicas, pedagógicas e esportivas. Mesmo no atual período de crise sanitária, em que as atividades presenciais estão suspensas, as crianças recebem kits de atividades em casa via aplicativo ou impressas e realizam remotamente.



No entanto, para reforçar ainda mais as ações da Legião da Boa Vontade, o Centro Comunitário de Assistência Social da entidade estará entregando aos assistidos que estão em situação de insegurança alimentar grave, cestas de alimentos não perecíveis, legumes, leites, bolachas e kits de higiene e de limpeza, arrecadados junto à sociedade civil e empresas.



COMO AJUDAR

Acesse www.lbv.org.br e selecione a opção que desejar e doe qualquer valor.

PIX oficial da LBV: pix@lbv.org.br.

Endereço para entrega de doações: Rua Jamil Abraão, 645, Setor Rodoviário

Telefone: 3531-5000

CONTAS LBV BRASIL

Bradesco

Agência: 0292-5

C/C: 92830-5

Itaú

Agência: 0237

C/C: 73700-2

Banco do Brasil

Agência: 3344-8

C/C: 205010-2

Caixa

Agência: 1231

Operação: 003

C/C: 100-0

Santander

Agência: 0239

C/C: 13.002754-6