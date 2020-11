Cidades Laudos periciais provam que mulher não se matou e contraria versão de noivo, que segue preso Polícia Civil concluiu a investigação da morte de Larissa Quintino de Souza, de 30 anos. Noivo está preso por ter matado e alterado cena do crime

Depois de três semanas da morte da professora Larissa Quintino de Souza, de 30 anos, a Polícia Civil concluiu a investigação e manteve a prisão do noivo da vítima por feminicídio. Ele ainda nega o crime, que ocorreu no Setor Ferroviário, em Formosa, mas o delegado Danilo Meneses, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), afirma que a versão do homem não procede. “...