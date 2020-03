Cidades Laudos iniciais apontam que gerente de hipermercado morreu após golpes na cabeça O delegado Antônio André dos Santos afirmou que um novo laudo foi solicitado para que o resultado seja definitivo

Atualizada às 12h A Delegacia de Bela Vista de Goiás apresentou, na manhã desta terça-feira (3) os primeiros laudos sobre as causas da morte da gerente de hipermercado Fernanda de Souza Silva, de 33 anos. De acordo com o laudo cadavérico, a causa da morte estaria relacionada diretamente a golpes com pedaços de madeira que teriam sido desferidos pelo namorado da vítima, Allan Pereira dos Reis, de 22. ...