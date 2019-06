O Conselho Tutelar Centro-Sul de Goiânia, que acompanha o caso da criança de 3 anos que foi encontrada sozinha, na madrugada desta segunda-feira (10), no Residencial Santa Fé, afirmou que ele e o irmão de 5 anos apresentam sinais de maus-tratos. No total, os pais dos meninos têm três filhos, incluindo uma menina de 1 ano e 8 meses e os dois meninos. As três crianças passaram por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e agora os pais podem perder, mesmo que temporariamente, a guarda das crianças.

O menino de três anos foi encontrado, na madrugada, por um motorista de aplicativo que o levou à Central de Flagrantes, na Cidade Jardim, em Goiânia. Pouco tempo depois do desaparecimento, entretanto, o pai entrou em contato com a Polícia Militar, afirmando que o garoto havia fugido. Ele e mãe foram informados sobre o paradeiro da criança e, junto com os outros dois filhos, se dirigiram à delegacia.

Os pais foram ouvidos pelo delegado Sérgio Arraes, que estava de plantão e afirmaram que estavam fazendo uma caminhada e pararam para trocar a fralda da menina caçula. Neste momento, o pequeno de três anos teria fugido. Seria por volta de meia-noite e, segundo eles, a rua era pouco iluminada. Depois de procurar o filho e não encontrarem, ligaram para a Polícia Militar.

A criança também prestou depoimento e disse duas versões à Polícia Civil e ao Conselho Tutelar. “Ele disse que estava com medo do escuro. Afirmou que o pai havia falado que ia empurrar ele num buraco escuro, ele disse que ficou com medo e correu. A outra versão é de que ele saiu correndo, voltou e encontrou os pais dormindo no carro, bateu na porta, ninguém acordou daí tentou abrir a porta, mas não conseguiu. Depois disso, teria sido encontrado pelo motorista de aplicativo”, afirmou Dalmi Ferreira da Costa, conselheiro tutelar da Região Centro-Sul.

Segundo Dalmi, quando os pais chegaram com as outras duas crianças, ele resolveu questionar o mais velho, de 5 anos. “Fui acionado por volta de 2h58 da madrugada e o exame realizado na criança encontrada constatou grandes lesões em todo o corpo: braços, costas e nádegas. Depois disso, os pais chegaram com mais duas crianças. Eu chamei o maior e ele disse que o pai era bravo e que batia muito. Pedi para olhar as costas e vi que estava bem sinalizado, com sinais de maus-tratos. Tomei a decisão de pedir o exame de corpo de delito das três crianças. Graças a Deus não teve nenhum estupro, mas os dois sofreram agressões”, finalizou Dalmi.

Segundo a Polícia Civil, os pais não possuem passagens, mas os vizinhos já haviam registrado vários boletins de ocorrência contra eles por abandono. O Conselho Tutelar está tentando contato com uma avó das crianças, mas ainda não conseguiu. Segundo Dalmi Ferreira, a decisão irá ficar com o Juizado da Infância e Juventude, mas os pais podem perder, pelo menos temporariamente, a guarda dos filhos.