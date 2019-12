Cidades Laudos apontam traumas compatíveis com pisoteamento em Paraisópolis, diz polícia Documentos foram anexados ao inquérito que investiga as noves mortes que aconteceram após uma operação em um baile funk; até o momento, 40 pessoas já prestaram depoimento

Os laudos com a análise sobre a causa das mortes de nove jovens em Paraisópolis há duas semanas apontaram traumas compatíveis com pisoteamento. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os documentos foram recebidos pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, e anexados ao inquérito que i...