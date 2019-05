Cidades Laudo sobre espuma no lago do Parque Cascavel, em Goiânia, sai em 5 dias Espelho d'água amanhece coberto por espuma branca e Amma faz vistoria para identificar fonte de poluição

O surgimento de uma espuma branca na manhã desta sexta-feira (10) no lago do Parque Cascavel chamou a atenção de moradores do Jardim Atlântico, em Goiânia. Acionada, a Gerência de Monitoramento Ambiental da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) realiza um levantamento na área para verificar possíveis fontes de contaminação. A previsão é que o laudo fique pronto em...