Cidades Laudo diz que há falha de projeto em brinquedo do Beach Park em que radialista morreu Relatório de empresa terceirizada rejeita tese de excesso de peso

Laudo de empresa terceirizada diz que o brinquedo Vainkará, do Beach Park, onde morreu um radialista paulista em julho do ano passado, apresenta falha de projeto, alterando a trajetória da boia independentemente do peso, o que foi determinante para ocorrer o acidente. Excesso de peso e falhas na distribuição de peso da boia foram as causas do acidente apontadas pela P...