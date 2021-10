Cidades Laudo diz que autor de ataque a creche em SC tinha consciência do ato Três crianças, uma professora e uma funcionária da creche foram assassinadas a golpes de facão em 4 de maio deste ano

Uma perícia concluiu que o autor do ataque a uma creche que deixou cinco mortos na cidade de Saudade (em Santa Catarina) tinha "plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato", segundo informações do Ministério Público. A ação aconteceu no dia 4 de maio deste ano na Escola Municipal Infantil Pró-Infância Aquarela. Três crianças, uma professora e uma fu...