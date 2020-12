Cidades Laudo da polícia do Rio aponta que ex-marido deu 16 facadas para matar juíza Grande quantidade de golpes e as três facas encontradas no carro de Paulo José reforçam a hipótese dos investigadores de que o crime foi premeditado

A juíza Viviane Arronenzi, 45, sofreu 16 cortes e perfurações a faca ao ser morta pelo ex-marido, o engenheiro Paulo José Arronenzi, 52, na última quinta (24), véspera de Natal. Parte dos golpes foi desferida na cabeça, aponta o laudo de exame cadavérico do IML (Instituto Médico Legal) do Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pelo jornal "O Globo" e conf...