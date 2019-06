Cidades Laudo aponta que assassino disparou 13 tiros contra ator Rafael Miguel e seus pais Segundo o documento, o autor do crime Paulo Cupertino Matias usou uma pistola para matar as vítimas; Rafael Miguel ficou conhecido por sua atuação na novela Chiquititas

O laudo necroscópico do ator Rafael Miguel, 22 anos, e de seus pais, mostra que Paulo Cupertino Matias, 48 anos, disparou 13 tiros contra as vítimas. O crime aconteceu no domingo (9), no bairro Pedreira, em São Paulo, porque Paulo não aceitava o relacionamento do ator com sua filha Isabela Tibcherani, 18 anos. Segundo informações da TV Globo, que teve acesso...